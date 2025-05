La probabile formazione della Fiorentina: senza Kean e Zaniolo, c’è un solo attacco possibile. Palladino cambia le carte a centrocampo

Brucia ancora per la sconfitta contro il Real Betis, ma la Fiorentina deve provare a rialzare la testa e a dare un senso alle ultime giornate di campionato. A Venezia non sarà facile, contro una squadra che deve vendere cara la pelle per mantenere la categoria, ma la Viola è chiamata a vincere per tenere vive le speranze europee.

Palladino si affida al suo solito 3-5-2 con De Gea in porta e il ritorno alla sua difesa, con Pongracic, Pablo Marí e Ranieri; probabile panchina per Comuzzo. Sulla destra può tornare dal primo minuto anche in campionato Dodô (attenzione alla candidatura di Moreno), dall’altra parte Parisi se la gioca con uno stremato Gosens. In mezzo al campo, Richardson e Ndour hanno alte probabilità di giocare titolari, con accanto Mandragora. In attacco non ci sono dubbi: senza Kean e Zaniolo, c’è la coppia Gudmundsson-Beltran.

La probabile formazione della FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Ndour, Richardson, Mandragora, Gosens/Parisi; Gudmundsson, Beltran. All.: Raffaele Palladino.