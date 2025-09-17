Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson mette il turbo

Due le pagine sulla Fiorentina che sono presenti oggi all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.

Pagina 22

Ampion spazio lo trova un'intervista realizzata con Sohm che dice: “Grande insieme alla Viola”. E anche: “Pronto a migliorare con Pioli Questa Fiorentina è forte e sogna traguardi importanti: ci serve tempo ma si può puntare anche alla Champions De Gea e Kean mi hanno stupito Ascolterò le canzoni di Moise Il mio modello è Yaya Touré”.

Pagina 23

Sulla squadra: “Gudmundsson mette il turbo: vuole esserci contro Cesc”. Catenaccio: “Nicolussi Caviglia e Fazzini in rampa: puntano a trovare subito spazio”.