Burdisso lascia la Fiorentina, e poi? A Roma le porte per il ruolo di direttore sportivo sembrano essersi chiuse

L'addio di Nicolas Burdisso alla Fiorentina arriverà a fine stagione. Il direttore tecnico della società viola ha deciso di proseguire altrove la sua carriera. Ma dove? L'opzione più calda sembrava essere quella che porta a Roma, ma come riporta il Corriere dello Sport, il club capitolino avrebbe già un accordo con Florent Ghisolfi, attuale ds del Nizza.

Come vi diciamo da tempo, una delle priorità di Burdisso è il ritorno in Argentina per passare del tempo con la famiglia e fare esperienza prima di un nuovo ritorno nel Vecchio Continente. Che possa essere questa la strada per il suo futuro post Fiorentina?