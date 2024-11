Il Lecce resta nei bassifondi della classifica e i tifosi protestano contro Corvino: "Vattene, è soltanto colpa tua"

Proteste a partita in corso ieri sera da parte dei tifosi del Lecce mentre la squadra giocava contro l'Empoli, gara poi finita in pareggio per 1-1.

I supporters di casa hanno contestato la squadra e la dirigenza per via della situazione in classifica, dato che si trovano vicino alla zona retrocessione.

I cori contro Corvino

Nel corso della gara e dopo il fischio finale i tifosi hanno rivolto cori ai dirigenti del club, soprattutto a Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina e attuale responsabile dell'area tecnica del Lecce: "Corvino è solo colpa tua. Vattene da Lecce" hanno intonato dagli spalti".

E a fine gara…

Mentre la squadra tornava negli spogliatoi a fine gara i tifosi poi hanno intonato un coro cantato poche settimane fa anche mentre incassavano il 6-0 contro la Fiorentina e che evidenzia la brutta classifica, ovvero "E tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato".