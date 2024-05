La Gazzetta dello Sport: Svolta Fiorentina, Palladino in pole. Pista Aquilani sullo sfondo

Due le pagine su La Gazzetta dello Sport dedicate molto da vicino alla Fiorentina e concentrate soprattutto sul tema allenatore, dal presente al futuro.

Pagina 14

Qui il titolone è: “Sprint per Italiano”. Ovvero: “Il Bologna accelera per il tecnico viola: proposto un biennale”. "L'allenatore piace ai rossoblù anche per aver saputo guidare la squadra in tre competizioni

Pagina 15

Qui leggiamo: “Palladino in pole". Sottotitolo: "Svolta Fiorentina: il Monza dà via libera. Pista Aquilani sullo sfondo, il club avrebbe sondato pure Cannavaro ma tutto lascia pensare che la scelta sia stata fatta”.