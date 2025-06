Qualità in attacco e il centravanti di scorta: Il volto del reparto offensivo viola destinato a cambiare

Uno dei giocatori che la Fiorentina dovrà trovare nel prossimo mercato è un centravanti ‘di scorta’, quello che è mancato dall'inizio alla fine della scorsa stagione.

Shpendi monitorato a lungo

In tal senso potrebbe essere buono il nome di Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 andato in doppia cifra in Serie B col Cesena e che il club viola ha monitorato praticamente per tutta l'annata.

Qualità davanti

Ma il reparto offensivo è destinato a cambiare volto anche in altro senso: fari puntati da parte della Fiorentina su Florian Thauvin dell'Udinese che però è in un momento di probabile cambiamento, di transizione a livello di proprietà. Il che ‘congela’ ogni possibile operazione in questa fase.