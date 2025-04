L'Atalanta torna a vincere contro Italiano e supera la Juventus. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 tra Atalanta e Bologna, con la vittoria dei bergamaschi per 2-0.



La cronaca della gara

I padroni di casa fanno tutto nel primo tempo, con Retegui che segna subito dopo due minuti. Al 21' arriva poi il raddoppio della ‘Dea’ con Pasalic, su assist ancora di Retegui, e la difesa dei rossoblù che si fa una grossa dormita ad azione in corso. Nel secondo tempo i felsinei non trovano la via del gol e gli orobici tornano così alla vittoria.



Come cambia la classifica

L'Atalanta allenata da Gasperini supera così la Juventus, andando a 61 punti e riprendendosi il terzo posto, mentre il Bologna guidato dall'ex tecnico viola Italiano resta quinto a quota 57.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 65, Atalanta 61 Juventus 59, Bologna 57, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 24, Monza 15.