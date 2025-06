Pagliuca: "Due come Beukema e Lucumì Italiano non ce li aveva a Firenze. A Bologna ha vinto al primo colpo su una panchina che scottava"

La Gazzetta Dello Sport ha intervistato l’ex portiere Gianluca Pagliuca che ha analizzato il lavoro del tecnico del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano:

“A Firenze non ci poteva contare”

“Ha un gioco continentale e la struttura che si è creata nel Bologna di oggi è valida, tecnicamente e umanamente. Vincenzo i giocatori li valorizza, due come Beukema e Lucumi in coppia a Firenze non li aveva, a Bologna ha trovato giocatori di gamba e di aggressione, aspetti sui quali alla Fiorentina non poteva contare e che invece per il suo modulo sono perfetti”.

“Italiano ha vinto su una panchina che scottava”

“Thiago Motta è un bravissimo allenatore e qui si è comportato come sappiamo nel finale: Italiano ha vinto al primo colpo, su una panchina che scottava ma mostrando quel che sa e sapeva fare: alla fine della stagione 2024 sentivo gente disperata dall’addio di Thiago, ora vedo anche gente extra calcio che sale un po’ troppo sul carro mentre fino a tre anni fa non so mica dove fossero…".