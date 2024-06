Il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale ha parlato della situazione delicata tra la Fiorentina e il proprio centrocampista classe '89 Giacomo Bonaventura.

‘Viola-Bonaventura, addio da non scartare’

“Giacomo Bonaventura e la Fiorentina: storia di un addio da non escludere. Tutto questo perché, non essendo scattato il rinnovo automatico rispetto al contratto in scadenza tra poche settimane, i negoziati si sono fermati”.

‘Margini per ricucire? La corda si sta spezzando’

“Il club viola avrebbe voluto lo stesso estendere il contratto per un’altra stagione, ma dinanzi alla perplessità di Bonaventura adesso sta facendo marcia indietro. Della serie: se non c’è la volontà reciproca, meglio andare ognuno per la propria strada di competenza. Margini per ricucire? La corda si sta spezzando…”.