De Gea ringrazia Vanoli: "Sei arrivato in un momento buio e ci hai aiutato"

La Fiorentina si appresta a cominciare una nuova era, con ogni probabilità con Fabio Grosso sulla panchina viola. Non ci sarà più Paolo Vanoli, ufficialmente salutato dal club con un comunicato di ringraziamento.

“Ci hai aiutato”: De Gea saluta Vanoli

Il portiere David De Gea ha dedicato due parole al tecnico su Instagram: “Grazie di tutto mister! Sei arrivato in un momento buio e ci hai aiutato a raggiungere il nostro obiettivo”.

Il pensiero del portiere viola

Ecco il contenuto di De Gea: