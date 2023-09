Italiano e una richiesta generale per la fase difensiva

Sei gol subìti nelle ultime due partite: un paio contro il Lecce facendosi rimontare da 2-0 e quattro a San Siro contro l’Inter. Da lì e da quella difesa da sistemare riparte Italiano per consentire alla Fiorentina a sua volta di rilanciarsi in classifica.

Non solo lì, ma molto sicuramente si deciderà la sfida con l’Atalanta e non è un caso che il tecnico viola abbia insistito sulla fase difensiva in questi otto-nove giorni di allenamento al Viola Park, pur non potendo contare per una settimana su Milenkovic e Biraghi che del reparto arretrato sono due elementi di riferimento. Ma Italiano vuole il miglioramento a protezione della porta viola: lo ha chiesto alla squadra nel suo insieme perché è alla base per cambiare passo nel rendimento. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.