La scommessa "contro" l'usato sicuro

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si concentra sull'attacco della Fiorentina L'usato sicuro M'bala Nzola ha offerto fin qui solo una buona prestazione contro il Genoa, poi più nulla. Meglio ha fatto Beltran, pupillo di Burdisso, che nelle sue apparizioni ha mostrato grandi doti tecniche e grinta ma anche lui è a secco. Al River era indicato come l’erede di Julian Alvarez, l’Argentina lo ha convocato ma non ha giocato dunque in teoria potrebbe ancora essere chiamato da Spalletti. Le qualità ci sono, la Viola spero che escano al più presto.