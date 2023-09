Non inizia nel migliore dei modi l'avventura araba del trequartista di proprietà della Fiorentina Abdelhamid Sabiri in prestito da poco più di una settimana all'Al Feiha. Il giocatore marocchino ha debuttato ieri sera contro l'Al Shabab in cui militano elementi del calibro di Banega e Ferreira Carrasco partendo subito dal primo minuto e giocando tutta la gara.

Ma l'Al Feiha ha perso in casa per 1-0, con il gol di Saiss, nonostante gli avversari fossero rimasti in dieci al 74' per l'espulsione di Al Sharari. Sabiri e i suoi compagni hanno fatto di tutto per cercare il pareggio andando al tiro tredici volte ma impegnando il portiere Kim dell'Al Shabab soltanto due volte. Un esordio non andato quindi secondo i piani per l'ex gigliato, che ricordiamo non ha mai debuttato in una gara ufficiale con la maglia della Fiorentina.