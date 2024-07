Sul Corriere dello Sport-Stadio, titolo in prima pagina: "L'AMERICANATA". A pagina 22 in taglio alto: "Sprint Fiorentina. Tessmann è vicino". In taglio basso: "Tutti al lavoro per la cessione di Nico Gonzalez". Di spalla: "Amrabat-United, uno spiraglio se c'è lo sconto". A pagina 21: "Due svarioni difensivi e un rigore fallito: viola ko". In taglio basso: "Il progetto: più bassi, più aggressivi, più verticali".