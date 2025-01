Le nostre PAGELLE: Palladino cambia fisionomia alla squadra... Ed è 0-3. Fasce problematiche per larghi tratti e poi due errori tecnici evidenti

De Gea: 6 Forte, ravvicinato, sotto la traversa, la conclusione di Neres non gli lascia scampo. Sul rigore purtroppo non riesce a ripetere i miracoli fatti contro il Milan. Poi Mc Tominay lo secca da dentro l'area. Tre episodi che non lo vedono colpevole, ma tre palle raccolte in fondo al sacco.

Moreno: 5 La sorpresa positiva del primo tempo è sicuramente il difensore argentino. Non sbaglia un intervento e onestamente non imposta nemmeno male l'azione. Molto diverso rispetto a quello che avevamo fatto a tempo a vedere finora. Però non fai a tempo a stupirti che ad inizio ripresa ne combina una grossa davvero, perdendo palla in area su pressing di Anguissa e poi stendendolo in maniera evidentissima. Colpani: 5 La solita presenza impalpabile.

Comuzzo: 5,5 Francobolla Lukaku e lo fa a modo suo, vale a dire bene. I, centravanti del Napoli per trovare spazio per tirare deve aspettare l'assegnazione di un rigore. Anche lui, come Moreno commette però un errore clamoroso: uno stop comodo in area che si trasforma in un assist perfetto per Mc Tominay che chiude definitivamente la partita.

Ranieri: 5,5 Altra incertezza sul gol di Neres che si sposta il pallone con tanta facilità per poter calciare praticamente senza opposizione.

Dodo: 4,5 Non capisce dov'è, né si capisce chi è. E' veramente Dodo o per caso è entrato in campo il fratellastro?

Adli: 5,5 La tela che prova a dipingere non è quella d'autore dei giorni migliori. Purtroppo anche per lui non è una serata facile. Cataldi: SV.

Mandragora: 5 Ha l'occasione per riaprire la partita ma la sua conclusione a botta sicura serve solo per esaltare le doti di Meret. Un piccolo sussulto in mezzo a una partita sostanzialmente anonima. Richardson: SV.

Parisi: 4,5 Neres va ad un altro passo e non ce la fa a contenerlo. Lo si vede pienamente nell'azione che porta il Napoli in vantaggio. Le difficoltà palesate a destra da Dodo sono le stesse che ha lui sulla sinistra. Gosens: 6 Entra e scodella un cross dal quale nasce la più nitida occasione costruita dalla Fiorentina in tutti i novanta minuti. Meno spazi da quella parte con lui. Il problema è il resto…

Beltran: 5,5 Fa fatica a trovare spazi, palloni puliti da giocare, palle per spaccare la difesa avversaria. Ci riesce solo ogni tanto ma sono rarità. Kouame: SV.

Sottil: 6,5 Ogni accelerazione dà l'impressione di poter creare qualcosa di pericoloso. E' in fiducia e si vede, uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca.

Kean: 5,5 Lasciato ai margini del gioco per larghi tratti della prima frazione, anche perché la Fiorentina non riesce proprio a manovrare e ad arrivare dalle sue parti. Il primo, vero, pallone che gli arriva lo scaravente in rete, peccato per un tocco di mano sullo stop, altrimenti sarebbe stata un'altra perla della sua stagione. Poco da fare nella ripresa, palloni in area latitano e allora è costretto ad arrabattarsi in altre zone del campo.

Palladino: 4 Quando decidi di cambiare nettamente fisionomia ad una squadra, ti prendi onori se le cose vanno per il meglio e responsabilità se, come purtroppo è successo stavolta, esci dal campo con uno 0-3 sul groppone e per un bel pezzo di gara non riesci ad uscire dalla metà campo palla al piede.