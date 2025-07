Il Bologna di Italiano pronto a riportare in Serie A un super ex Fiorentina finito a giocare in MLS

Colpo a sorpresa da parte del Bologna di Vincenzo Italiano. I felsinei sono in trattative avanzate per riportare in Serie A un ex Fiorentina del calibro di Federico Bernardeschi, ora svincolato dopo l'esperienza in MLS con la maglia del Toronto.

Il Bologna starebbe per chiudere il colpo a parametro zero e la definizione dell'affare è a un passo, come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Dopo il tanto discusso passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, Bernardeschi è pronto a tornare in Italia con la maglia del Bologna.