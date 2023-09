La Nazione: Che batosta per la Fiorentina

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Crac Dodo che batosta".

A pagina 2, apertura per: "Dodo, la stagione è finita Ginocchio ko e operazione". Sottotitolo: "Il report medico dopo l’infortunio di Udine: "lesione del legamento crociato" I tempi di recupero dopo l’intervento chirurgico. Ieri il giocatore al Viola Park". In taglio basso: "Biraghi cambia fascia ma Pierozzi è già in campo". E poi: "Ora Kayode è il titolare. Mercato: tesserabili da subito Ramos (ex dello Spezia) e Cannon (ex Boavista)".

A pagina 3 cambio di argomento: "Nuovo modulo, Nico e la svolta di Italiano E c’è il rinnovo dell’argentino fino al 2027". Sottotitolo: "Mossa voluta dalla società, come quella del tecnico: dalle due punte alla linea a 5, ’basculante’. La partita di Udine spartiacque".