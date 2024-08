ten Hag ci prova per l'Amrabat-ter: per il marocchino viola il ritorno a Manchester è al primo posto

Un'altra estate complicata per Sofyan Amrabat. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina aveva già fatto “dannare” il club di Commisso la scorsa estate, chiedendo la cessione in tutti i modi. Alla fine era arrivata ma soltanto con la formula del prestito. Ed infatti rieccoci qua.

ten Hag spinge per l'Amrabat-bis*

Oggi, scrive The Telegraph, il mediano africano potrebbe tornare al Manchester United. E' ben noto che il centrocampista vorrebbe tornare in Premier League ed Erik ten Hag, confermato alla guida dei Red Devils, è suo sponsor anche in questa sessione di mercato.

*anzi, facciamo pure tris

Il tecnico olandese, che aveva avuto Amrabat anche all'Utrecht in Eredivisie, non esclude un ritorno del classe ‘96, protagonista più che altro in Nazionale. I due club, viola e United, ancora non hanno avuto modo di parlare, con l’interesse del Fenerbahce di Mourinho che resta vivo.