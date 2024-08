L'attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez è prossimo a lasciare il club viola. Sulle sue tracce c'è la Juventus, che sta intensificando i contatti nelle ultime ore. A tal proposito, il telecronista Massimo Marianella ha espresso la sua opinione in merito all'esterno argentino.

“Gonzalez non totalmente un campione”

Ecco le sue parole a Sky Sport: “Gonzalez è l'esterno per Thiago Motta? Sicuramente è l'esterno per una grande squadra. Lo è stato per la Fiorentina ed è tuttora il giocatore più pagato di sempre, però c'è da dire che non è stato totalmente il campione che sarebbe dovuto essere. Fa 4-5 mesi a stagione a livelli altissimi, però è molto fragile fisicamente. E nelle gare importanti è sparito”.