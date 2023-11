Milenkovic: "Siamo contenti per Nzola e speriamo faccia tanti altri gol. Sapevamo che non sarebbe stato facile come all'andata"

Protagonista in patria, Nikola Milenkovic a Radio Bruno ha parlato dopo la vittoria della Fiorentina sul Cukaricki:

"Sapevamo che non sarebbe stata la partita dell’andata, il Cukaricki era molto organizzato, l’abbiamo sbloccata subito facendo tanto possesso e quello che contava di più oggi era la vittoria per sistemare la nostra classifica. Non aver preso gol dà fiducia a noi difensore, abbiamo ottenuto l’obiettivo. Nzola? Siamo felici per lui, sappiamo il suo valore come quello di Beltran, li aiutiamo ogni giorno. Speriamo che faccia ancora tanti gol.

Emozione a tornare in Serbia? E’ sempre bello giocare a casa, lo stadio che hanno costruito qui è molto bello per cui sono contentissimo di aver giocato qui. Bologna? Noi abbiamo fatto sempre la prestazione, sono mancati risultati in queste ultime settimane. Con il Bologna non sarà facile, i tifosi ci spingeranno essendo in casa e dobbiamo fare il massimo per i tre punti".