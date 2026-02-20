VIDEO - Lo spettacolo dei tifosi dello Jagiellonia. E il loro messaggio in... Italiano!

Non è stato un grande Jagiellonia quello visto ieri sera alla Chorten Arena, con la Fiorentina che non ha avuto grandi problemi a spazzare via i polacchi anche con diversi cambi nella formazione titolare.

Sfida sugli spalti

C'è stata sicuramente più partita sugli spalti, dove i circa 300 coraggiosissimi tifosi della Fiorentina hanno “fronteggiato” (facendosi sentire più volte) una tifoseria notoriamente calda come quella giallorossa.

Spettacolo in curva

Nel primo tempo i tifosi dello Jagiellonia hanno messo in scena più coreografie che hanno accompagnato la sfida per i primi 20 minuti di gioco. Ad accompagnare un telone, anche la scritta in italiano “La nuova casa degli ultras”. Spesso le tifoserie estere usano frasi e parole in italiano per far riferimento al movimento ultras nostrano. Nessun riferimento all'avversaria viola, visto anche che la frase non si riferiva minimamente alla Fiorentina. Questo il video di una coreografia.