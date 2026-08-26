Ferrari si presenta a Palazzo Vecchio, passi in avanti nel partenariato Fiorentina-Comune per il Franchi

Centenario, mercato, ma anche stadio, la Fiorentina si sta occupando di tanti aspetti in questo momento particolaree.

Secondo quanto riportato da La Nazione ci sono da registrare anche passi in avanti verso il progetto di partenariato pubblico-privato per i lavori allo stadio. leri pomeriggio il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, era a Palazzo Vecchio per una nuova seduta della conferenza dei servizi.

Forse è stato qualcosa di più che un incontro interlocutorio. La sensazione è che la soluzione possa essere vicina. L'ultimo nodo da sciogliere resta quello relativo al piano economico-finanziario e in particolare la maxi concessione dell'impianto, che il club viola vorrebbe avere in gestione per i prossimi 90 anni, ovvero fino al 2117, il massimo consentito per legge.

Intanto il Comune si è affidato a consulenti specializzati del Politecnico di Milano per valutare la proposta della Fiorentina. Palazzo Vecchio ha ancora due mesi di tempo per dichiarare la proposta di interesse pubblico dal momento della sua presentazione.