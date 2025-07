Corriere Fiorentino: Lista di partenza per tagliare il monte ingaggi

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi fa il punto sul mercato della Fiorentina, concentrandosi sulle tante, difficili, trattative in uscita.

Prima Pagina

Nella copertina, in taglio alto, il Corriere scrive: “Lista di partenza. In tanto sono di troppo, la Fiorentina cerca di piazzare gli esuberi”.

Pagina 9

Nella pagine dedicata ai colori viola il pezzo centrale è intitolato “Rosa esuberante”, con il sottotitolo che approfondisce “Per regolamento il monte stipendi non può superare il 70% del fatturato. Per questo la Fiorentina deve liberarsi di molti giocatori, da Barak a Sottil, da Nzola a Terracciano”. In taglio basso il Corriere dedica un articolo al nuovo acquisto viola: “La firma di Dzeko al Viola Park”, mentre in taglio alto spazio alla Fiorentina femminile “Via alla stagione aspettando le nazionali. Obiettivo Women's Cup”.