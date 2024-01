No Nzola? No problem per la rivelazione della Coppa d'Africa: l'Angola vola ai quarti di finale anche senza il centravanti della Fiorentina

No Nzola? No problem

M'Bala Nzola non ha voluto partecipare alla Coppa d'Africa, per motivi che probabilmente non conosceremo mai fino in fondo. Ma c'è una certezza che riguarda la sua Nazionale. Ebbene sì, l'Angola è ancora in corsa e anzi, è la prima squadra a raggiungere i quarti di finale della competizione.

L'Angola vola

Decisiva la vittoria sulla Namibia, in dieci, così come l'Angola, superata brillantemente grazie al buon Gelson Dala, attaccante che milita in Medio Oriente. Senza il centravanti della Fiorentina, dunque, le Palancas Negras non si sono scomposte e adesso sognano in grande in Costa d'Avorio.