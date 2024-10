Commisso e un insolito 'pugno duro' con i tifosi: i petardi e i fumogeni di San Gallo hanno infastidito il Presidente viola

A livello di tifo organizzato, quello più caldo insomma, non c'è mai stata una vera frattura nei cinque anni abbondanti di presidenza Commisso e anzi, le parole del presidente hanno sempre teso alla serena convivenza tra le parti. Non è nuova però la tifoseria gigliata a violazioni disciplinari e stavolta Commisso ha preso la parola, tramite comunicato, per lanciare un rimprovero piuttosto adirato alla Curva. Il ‘pugno duro’ anche se fino a un certo punto, perché smussato nei toni. Ma comunque un segno di insofferenza per atti che comporteranno una multa salata e forse anche una squalifica per la prossima trasferta.