Storico ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha parlato a Toscana Tv toccando vari temi in seguito alla sua presenza a Prato per gli alluvionati.

Ecco le sue parole: “Vivo in questo territorio e ho un senso di appartenenza. È dovere di tutti collaborare e dare un sostegno. Ci sono 60.000 persone in grande difficoltà e la comunità deve rispondere. Quando accadono queste emergenze chi ha un senso di responsabilità deve dare la propria risposta. Penso a tutti quelli che senza pubblicità sono venuti ad aiutare chi ha bisogno”.

“Biraghi angelo del fango? Gli ho subito fatti i complimenti, un gesto molto bello, di grande esempio. Non voleva neanche essere fotografato. Una persona per bene che si sente coinvolta e vive la comunità, come può essere la famiglia della Fiorentina, così quella di tutte le persone bisognose".