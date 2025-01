Mercato viola: le QUOTAZIONI dei giocatori

Il 2 gennaio ha preso ufficialmente il via il calciomercato invernale, che si concluderà il 1 febbraio. La Fiorentina avrà il suo da fare, tra innesti per continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo e qualche inevitabile cessione. Ufficiale l'acquisto a parametro zero di Nicolas Valentini.

Di seguito le quotazioni:

ENTRATA:

Folorunsho (C) 90%

Pablo Marì (D) 60%

Coulibaly (D) 30%

Spinazzola (D) 10%

Luiz Henrique (A) 15%

USCITA:

Christensen (P) 70%

Terracciano (P) 20%

Moreno (D) 20%

Biraghi (D) 90%

Martinez Quarta (D) 99%

Parisi (D) 20%

Kayode (D) 30%

Kouamé (A) 20%

Ikoné (A) 40%