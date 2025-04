Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, in semifinale, l'Empoli prepara la sfida contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico Roberto D'Aversa riportate dai canali ufficiali del club: “Siamo usciti comunque da un traguardo storico e con onore. Purtroppo abbiamo commesso degli errori nella partita di andata, che hanno compromesso le nostre possibilità. Ogni aspetto fondamentale e positivo sul morale ci può servire per il campionato”.

E aggiunge: “L'Empoli ha onorato l'impegno in Coppa Italia, ma adesso ci dobbiamo buttare nel campionato. I ragazzi hanno dimostrato di voler rimanere in questa categoria, di meritare la Serie A. Affronteremo le prossime partite, a cominciare dalla Fiorentina, per dimostrare di essere all'altezza del campionato”.