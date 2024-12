Il campionato di Piquè arriva in Italia: domani show all'intervallo di Juventus-Fiorentina

Domani, durante l'intervallo di Juventus-Fiorentina, sul campo dello Stadium scenderà anche la Kings League, campionato di calcio a 7 famoso in tutto il mondo, trasmesso su Twitch, il cui presidente è Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona.

Infatti, il catalano coglierà l'occasione dell'intervallo per pubblicizzare la squadra italiana che parteciperà ai “mondiali” organizzati dalla Kings League: ci sarà poi la partecipazione di alcuni tifosi vincitori di un contest, nonché dei rigori “all'americana”, partendo da metà campo per andare a tirare in porta. Chiaramente, Piqué si potrà poi godere la partita, e due tifosi avranno la possibilità di vincere i posti al suo fianco, in una suite apposita dello Stadium.