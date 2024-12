Palladino: "I ragazzi erano arrabbiati dopo la sconfitta contro l'Udinese. A Motta auguro il meglio, ma solo dalla prossima partita..."

Ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina l'allenatore Raffaele Palladino, in vista della partita di domani contro la Juventus e sulla reazione dei ragazzi dopo la sconfitta con l'Udinese.

“La squadra era rabbiosa per la brutta prestazione contro l'Udinese”

“Ho visto una squadra rabbiosa per il risultato negativo contro l'Udinese, ma si sono presentati al campo con la massima concentrazione e avranno sicuramente voglia di riscatto. Stiamo lavorando per riprendere la marcia vincente analizzando ciò che è andato storto in queste ultime due gare. Bisogna lavorare e stare attenti a tutti i dettagli, che fanno la differenza: sono sicuro che domani faremo una grande prestazione”.

“Sappiamo l'importanza di questa partita. Motta? Dopo la partita gli augurerò il meglio”

“Per noi, per la città, per l'ambiente e per i tifosi questa partita è molto importante. I ragazzi vorranno riscattarsi e sanno di affrontare una grande squadra, contro la quale servirà la partita perfetta. Motta ha fatto benissimo a Bologna e sta facendo molto bene alla Juventus, lo stimo molto come allenatore e credo farà molta strada, gli auguro il meglio ma dalla prossima partita in poi”.

“Periodo molto positivo, sentiamo i tifosi vicini”

“Periodo bello per noi, abbiamo ottenuto risultati meravigliosi ma ad oggi non abbiamo ancora fatto nulla: le aspettative sono alte ma ci serve equilibrio, e l'ambiente ci sta aiutando in questo, sentiamo i tifosi vicini. Tra qualche partita poi inizieremo a fissarci degli obiettivi, i ragazzi lo sanno e sanno che ci sarà da accelerare”.