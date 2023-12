La Nazione: Le finali, i record, le ambizioni

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione, troviamo: “Nico, Italiano e Commisso. Le pagelle '23”. Il tutto si trova a pagina 4, dedicata interamente ai voti alla Fiorentina di questo anno: “Le finali, i record, le ambizioni. Firenze brinda a un anno da 7”.

A pagina 5, invece, al centro: “Capodanno in Champions. Bologna ko, viola quarti”. Sopra, la questione Nzola: “L'Angola aspetta Nzola ma lui non parte. Entro mercoledì la risposta definitiva”. In basso, invece: “Pierozzi saluta: la Cremonese ora è in pole”. Sulla destra, il commento di Benedetto Ferrara: “Da Zeman al ‘Trap’: il salto di Vincenzo”.