Massimo Paganin, oggi assistente e vice di Paolo Nicolato, alla guida della Lettonia e commentatore di Mediaset, ha parlato a News.Superscommesse.it, esprimendosi anche sui primi movimenti di mercato della Fiorentina.

‘Gli acquisti della Fiorentina servono per accorciare la distanza con le big’

“Džeko può giocare da solo o con Kean, dare più profondità alla rosa, così come Fazzini e Viti. Fazzini è giovane, dovrà lavorare per trovare tempo e spazio anche in una realtà ben più grande di quella di Empoli. Questi acquisti servono, a mio parere, per accorciare ancora di più la distanza con le big che hanno preceduto in classifica la Fiorentina nell’ultima stagione”.

‘Non si può ripartire da giocatori di una certa età, non avrei puntato su Modric’

“Ovvio che, quando si decide di prendere dei giocatori dopo una certa età, non si può ripartire da loro, ma bisogna servirsene per completare la rosa e dare un po' più di qualità alla squadra. Per quanto riguarda Modric al Milan, non avrei puntato su di lui per la ricostruzione. Immobile può dare esperienza a una rosa già competitiva. Darà una mano, ma non sarà un titolare”.