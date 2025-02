Ultimi test e poi si comincerà a vedere crescere la nuova Fiesole: l'obiettivo sono i 35mila per il Centenario

Dopo mesi di lavori in profondità, un paio di giorni fa nel cantiere della Fiesole sono iniziate le prove di carico sui pali di fondazione della nuova struttura. In totale i pali saranno 130, ancora non tutti realizzati, a sostegno di un peso da circa 300 tonnellate: di fatto sarà l'ultima fase prima della realizzazione della curva vera e propria, scrive il Corriere Fiorentino. In sostanza dal prossimo step si inizieranno a vedere le opere in elevazione e quindi gli elementi che ospiteranno il tifo viola.

L'obiettivo è dare una forma alla nuova Fiesole già per il finale di questa stagione e renderla utilizzabile per la stagione 2026/27, quando la capienza totale prevista sarà di 35.000 spettatori.