La probabile formazione dello Jagiellonia: Siemieniec conferma quasi tutti, i polacchi ritrovano il proprio bomber

Lo Jagiellonia si era approcciato alla sfida contro la Fiorentina con grande spavalderia. Le parole del tecnico dei polacchi promettavano una grande battaglia alla pari. Sul campo però la differenza tecnica e fisica fra le due squadre è stata evidente e i viola hanno vinto agilmente per 3-0.

Le scelte dell'allenatore

Nonostante ciò il tecnico dei polacchi Siemieniec confermerà gran parte dei giocatori che sono scesi in campo una settimana fa nella freddissima serata di Byalistock. Dovrebbero essere solo due i cambi rispetto alla partita d'andata: nella mediana torna l'esperto Romanczuk, ma soprattutto in attacco scenderà in campo il bomber Afimico Pululu, capocannoniere della scorsa Conference League.

La formazione

Ecco gli undici dello Jagiellonia che scenderanno in campo: (4-2-3-1) Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanchuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. All. Siemieniec.