UFFICIALE: Agostinelli lascia temporaneamente la Fiorentina e trova spazio in Serie B

Il mercato delle cessioni, in casa Fiorentina, non si è fermato alla chiusura del 1° settembre. In una settimana, dopo Sabiri e Kokorin, il club viola piazza anche Vittorio Agostinelli, che è pronto per la sua nuova avventura in Serie B.

Il centrocampista classe 2002 si accasa al Lecco, che ha tempo fino alle ore 20 di oggi per chiudere il mercato vista l'ufficialità della sua ammissione in B arrivata solo qualche giorno fa. La Lega B conferma il trasferimento sul proprio titolo ufficiale: Agostinelli lascia la Fiorentina a titolo temporaneo.