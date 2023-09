E ora la Fiorentina potrebbe piazzare anche Agostinelli

Dopo aver ‘sistemato’ nelle ultime ore Sabiri e Kokorin, la Fiorentina potrebbe fare lo stesso anche con il centrocampista, classe 2002, Vittorio Agostinelli.

Per lui c'è una richiesta da parte del Lecco, squadra ammessa da poco in via definitiva in Serie B, e che quindi ha a disposizione ancora qualche giorno per poter portare avanti il proprio mercato sia in entrata che in uscita.

Il giocatore di proprietà del club viola potrebbe essere proprio uno dei rinforzi.