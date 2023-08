Agostinelli e Dalle Mura, ma non solo. Ecco chi cerca ancora casa dopo il ritorno alla Fiorentina

In disparte da tempo, niente ritiro al Viola Park e un futuro ancora da definire dopo il rientro alla Fiorentina. Di tempo ne manca sempre meno per vari calciatori gigliati rientrati alla base dalle esperienze in prestito, più o meno fortunate.



Reduce da un’annata in chiaroscuro alla Spal, il 2002 Christian Dalle Mura adesso è in cerca di collocazione. Per il difensore versiliese già varie esperienze in Serie B, senza mai trovare la giusta continuità ed i picchi di rendimento sperati. Deve costruirsi un futuro Vittorio Agostinelli, che tra Reggina e Cosenza non ha mai visto il campo lo scorso anno. Anche il trequartista pugliese è classe 2002 e aveva mostrato buone doti tecniche in Primavera, ma attitudine e costanza di rendimento non invidiabili.

Lo Spezia ha approcciato Giovanni Corradini, dopo l’esperienza in prestito in C alla Pro Vercelli, con 26 presenze e 2 assist all’attivo. Il regista mancino potrebbe spostarsi in prestito in Liguria agli ordini di mister Alvini. Mattia Fiorini, centrocampista centrale classe 2001 lo scorso anno al Fiorenzuola, è cercato da Foggia con insistenza.

Ecco poi Marco Benassi, che ha assistito in tribuna alla bella vittoria al Ferraris della Fiorentina. Si cerca una soluzione anche per il giocatore emiliano, che ha chiusa la scorsa stagione alla Cremonese. Benassi è in scadenza di contratto con la Fiorentina e dirà addio a Firenze a titolo definitivo. Sul giocatore ha alzato il pressing il Como, ma Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la trattativa è tutt’altro che chiusa al momento.

Infine Gabriele Gori, per il quale sono arrivate le proposte di Brescia e Lecco. In questo modo il centravanti mancino classe ’99 potrebbe restare in cadetteria. Per lui lo scorso anno una discreta annata da attaccante di scorta alla Reggina.