Amrabat fuori dall’orbita viola? Da Vera ad Alzate, i profili monitorati dalla Fiorentina

L’uscita di Amrabat non si sblocca, nonostante la ferma volontà del marocchino, che da mesi vuole lasciare la Fiorentina. L’offerta giusta per il classe ’96 maghrebino non arriva, e la dirigenza viola non è intenzionata a fare sconti. La sintesi è questa ed è anche molto stringata. Il giocatore potrebbe partire da un momento all’altro e la Fiorentina ha sondato vari profili, anche proposti dagli entourage, per la sostituzione del giocatore.

Tanti calciatori molto diversi, il mix di inventiva e doti balistiche di Nico Dominguez (molto vicino al Nottingham Forest adesso), potrebbe essere una bella soluzione per la mediana viola ed è un profilo che piace da tempo, ma è un centrocampista molto diverso da Amrabat. Più simile, almeno sul piano delle consegne in campo, è un altro argentino, ossia Fausto Vera del Corinthians.

Più recente il nome del classe ’98 Steven Alzate, in scadenza di contratto col Brighton, un elemento versatile in grado di fare le due fasi in mezzo al campo, di ottima tecnica. Nelle ultime ore rimbalza poi il nome del paraguaiano Villasanti del Gremio, centrocampista centrale in scadenza a dicembre 2024. Un calciatore tecnico e con qualche gol nelle corde.

Se Amrabat restasse, ogni nuova discussione sul futuro sarebbe rimandata al mercato di riparazione. Il centrocampista classe ’96 avrebbe tutto l’interesse del mondo a rientrare nei ranghi viola, anche in vista della Coppa D’Africa che inizierà il 13 gennaio prossimo e alla quale il Marocco è già qualificato. Intanto il giocatore è stato inserito nella lista UEFA per il playoff. La Fiorentina potrebbe così ritrovare un elemento di spessore, morfologicamente molto adatto a sposarsi con le caratteristiche di Arthur.