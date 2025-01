La richiesta di Richardson. Una seconda parte di stagione vissuta altrove?

Attenzioni alle cessioni in mezzo al campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Amir Richardson vuole giocare di più.

In questi giorni al Viola Park sono in corso riflessioni per capire quale possa essere la soluzione migliore per il giocatore classe 2002 arrivato la scorsa estate dal Reims.

Non è escluso il fatto che possa andare a giocare in prestito altrove in questa seconda parte di stagione per permettergli di fare un salto di qualità. Per ora lo si è visto in campo a spizzichi e bocconi e con prestazioni molto altalenanti.