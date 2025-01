Ikone non si schioda da Firenze: Respinta un'altra offerta. E anche Richardson finisce sul mercato

Jonathan Ikone non vuol proprio schiodarsi da Firenze e dalla Fiorentina.

Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, l'attaccante francese ha respinto l’offerta (ne sono arrivate diverse tra l'estate e adesso) fattagli dai Chicago Fire, formazione che milita nella MLS.

Sul quotidiano citato presente anche la notizia che anche Amir Richardson potrebbe finire sul mercato a pochi mesi dal suo arrivo in Italia. Contro il Monza il centrocampista ha avuto una buona opportunità che però non è riuscito a sfruttare e più in generale non ha quasi mai dato l'impressione di avere il ritmo per potersi imporre nel nostro campionato.