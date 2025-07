Kospo: "Voglio migliorarmi ogni giorno, non vedo l'ora di cominciare. Alla Fiorentina per fare la storia"

Il nuovo acquisto della Fiorentina Eman Kospo, classe 2007 proveniente dal Barcellona, ha pubblicato su Instagram le sue prime immagini con la maglia viola scrivendo: “Sono felicissimo di aver firmato un contratto da professionista con questo club. Non vedo l'ora di iniziare qui e dare tutto me stesso per diventare un giocatore migliore ogni giorno".

"Un grande grazie alla mia famiglia, agli agenti e agli amici che mi hanno sempre sostenuto lungo il percorso aiutandomi ad arrivare fin qui. Senza di voi, questo non sarebbe stato possibile. Cominciamo e facciamo la storia. Forza Viola!”

