Il giornalista e tifoso viola Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato durante un collegamento con Radio Bruno, spaziando su alcuni argomenti caldi di casa Fiorentina.

“Se sta bene farei giocare Dodô, non avendo giocato col Brasile. Kayode deve dare delle risposte per avere spazio, ha fatto male anche con l'Italia Under 21, lo farei giocare giovedì col Pafos. Dodˆo al momento è un valore aggiunto per la Fiorentina, Kayode sta facendo molto peggio rispetto allo scorso anno, ha perso fiducia e convinzione. In questo momento il 2004 viola è molto indietro e può aiutarsi solamente da solo, avrà le occasioni”.

‘Spero che il rientro di Gudmundsson sia più vicino e che Adli abbia ritrovato condizione’

“La sosta ha fatto bene, è arrivata in un momento in cui la Fiorentina era un po' cotta, nel momento giusto. Oltre al ciclo di gare ravvicinate, la Fiorentina ha avuto 5 trasferte e i viaggi sono pesanti. C'era bisogno di tirare il fiato e i giorni sono serviti anche per accelerare il rientro del calciatore più importante della Fiorentina, ovvero Gudmundsson. Spero che sia servito a ridare condizione fisica ad Adli, calciatore importante, e a ritrovare Bove e Cataldi. Spero la squadra non si senta arrivata, sarebbe un errore”.

‘Curioso delle scelte di Palladino per le prossime due gare viola’

“Il Como ha potuto rimettersi un po' a posto e si dovrà fare attenzione a Nico Paz, da guardare a vista. Un giocatore molto forte. Curioso di vedere le scelte di Palladino, che non potrà cambiare tutti gli uomini tra Como e Pafos; in Conference League la Fiorentina deve vincere, pensando però che tre giorni dopo c'è l'Inter. A Nicosia Palladino ha fatto una scelta discutibile schierando Parisi da ala contro una squadra rintanata in difesa, anche Sottil però per avere spazio deve dimostrare molto di più”.