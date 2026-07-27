Una Fiorentina "spendacciona": la classifica degli ultimi quattro anni è indicativa

Spunta anche la Fiorentina tra i club che hanno speso di più negli ultimi quattro anni. Il portale Transfermarkt, infatti, ha stilato una classifica delle società più “spendaccione” sul mercato dal 2022 a oggi.

Il dato sulla spesa viola negli ultimi quattro anni

La Fiorentina è 42esima con 346 milioni di euro spesi. Domina incontrastato il Chelsea, che non tocca per un pelo i 2 miliardi complessivi. La prima italiana è la Juventus (14esima), il club viola è sesto (dietro -oltre ai bianconeri- a Milan, Napoli, Atalanta e Inter), davanti a realtà come Roma e Como.

Una speciale classifica

Ecco la classifica pubblicata su Instagram: