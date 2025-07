Fiorentina, senti Zortea: "Sto bene a Cagliari, ma sono pronto per il salto in una big"

Non c'è solo la Fiorentina su Nadir Zortea, esterno classe 1999 del Cagliari autore di una grande stagione costellata da sei gol e due assist. Zortea è infatti finito nel mirino anche di Roma e Bologna, e le sue dichiarazioni rilasciate oggi a Sky Sport sembrerebbero non lasciare spazio a interpretazioni.

Come riportato nell'intervista, Zortea conferma: “Il mio nome associato ai grandi club? Me lo aspettavo, ho sempre lavorato per questo. Io però al momento sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti concretamente, sono contento di essere qui. Il mercato è appena iniziato, se il Cagliari fosse d'accordo con una mia eventuale cessione, io sarei pronto".