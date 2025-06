C'è anche un po' di Fiorentina al calcio storico. Presente per la seconda semifinale di oggi, fra Verdi e Bianchi, il centrocampista viola Rolando Mandragora.

"Tre anni che sono qua a Firenze e non sono mai venuto. Mi faceva piacere vedere questa competizione di persona e oggi era l'occasione giusta", il breve commento del Viola, fermato dai media presenti, fra cui Firenze e Dintorni.



Mandragora presente al calcio storico

Ospite d'eccezione, il calciatore sta assistendo in questi minuti alla partita sul sabbione di piazza Santa Croce. Per la partita di ieri, invece, c'era il cantante Jovanotti, oltre ai nuotatori olimpionici, Zazzeri, Megli e Restivo. Il centrocampista della Fiorentina non ha voluto perdersi uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate di Firenze, immergendosi nella tradizione e nell’atmosfera infuocata del torneo. Un segnale di forte legame con la città e con la sua gente.