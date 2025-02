Da poco terminata la partita del Dall'Ara tra Bologna e Como. I lariani escono sconfitti contro i felsinei di Italiano, in un match che li ha visti in inferiorità numerica per più di metà partita per l'espulsione di Fadera al 38' del primo tempo.

Prima il gol dell'ex viola De Silvestri, poi il raddoppio di Fabbian. Finisce 2-0 per il Bologna, che supera così la Fiorentina allungando a +1 sui viola in attesa della gara di domani contro il Genoa. Da segnalare l'esordio senza squilli di Ikoné con la maglia del Como.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 50, Atalanta 47, Lazio 39, Juventus 37, Bologna 37, Fiorentina 36, Milan 34, Roma 30, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.