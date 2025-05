Il direttore del giornale spagnolo AS, Alfredo Relaño, ha analizzato approfonditamente la partita fra Betis e Fiorentina nell'editoriale pubblicato nell'edizione odierna del quotidiano sportivo.

Qualificazione rimandata a Firenze

“A Siviglia, il Betis ha ottenuto una vittoria per 2-1 che non ha del tutto chiuso la partita e crea qualche preoccupazione in vista della trasferta di Firenze - Ha scritto Relano - ma le preoccupazioni si attenuano se si considera l'impressione di essere una squadra più forte della Fiorentina”.

I miracoli di De Gea

Il giornalista si è poi soffermato sul giocatore più rappresentativo del Betis “Isco sta giocando meglio che mai, tanto che ogni volta che è in campo ti costringe quasi ad accendere la TV. È uno spettacolo da vedere, dal momento del suo ingresso in campo ha messo in risalto la superiorità del Betis. Il vantaggio è meno ampio di ciò che si è visto in campo, il Betis è andato vicinissimo al gol altre tre volte (De Gea ha fatto una parata strepitosa su Bartra) e ha subito il 2-1 per una disattenzione difensiva assurda”.