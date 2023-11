Maledetta sosta: Il tris negativo che con Italiano non c'era mai stato

Maledetta sosta, questa volta è il caso davvero di dirlo forte e con chiarezza. Da quando il campionato si è fermato per far spazio alle nazionali, la Fiorentina si è ritrovata con 0 punti ottenuti sui 9 in palio, rimediando 3 sconfitte su 3 (di cui 2 al “Franchi”).

Zero gol

Ma il dato che forse balza agli occhi con maggior forza è un altro: in queste tre gare la formazione viola non ha messo a segno neanche una rete.

Mai prima d'ora

Si tratta di un unicum, almeno da quando alla gestione della squadra c'è Vincenzo Italiano, che fa del gioco offensivo un suo marchio di fabbrica. In passato ci sono stati momenti in cui spesso si accusava la Fiorentina per le sue amnesie difensive, ma anche del fatto che segnassero poco i centravanti. Ma in qualche maniera la rete arrivava comunque, o con gli esterni, o con i centrocampisti, o talvolta anche grazie ai difensori. Ma di questo deserto offensivo non vi era mai stata traccia.