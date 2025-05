L'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha parlato a margine del Memorial Gaucci, intervenendo anche su alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Se guardiamo i numeri, credo che Palladino abbia fatto più punti di Italiano. E Italiano, però, ha portato la Fiorentina a tre finali consecutive… Credo che la Fiorentina abbia una proprietà forte, che sta cercando di alzare l’asticella anno dopo anno. Magari è mancato qualcosa, ma non mi sento di giudicare negativamente il lavoro di Palladino. Anzi, per me ha fatto un ottimo lavoro”

Ea ancora: "Kean? Dare consigli senza conoscere tutte le dinamiche è difficile, ma penso che un progetto ambizioso della società potrebbe convincerlo a restare e a non ascoltare eventuali offerte. Fagioli? Come dicevo prima, se la Fiorentina vuole costruire un progetto solido, Fagioli potrebbe essere uno dei punti fermi. Se invece non verrà riscattato, forse hanno già in mente altri profili per quel ruolo".