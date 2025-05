Zaniolo, addio amaro? Le valigie sono pronte, ma contro l'Udinese potrebbe addirittura non essere convocato

L'avventura di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina è alle battute finali. La società viola ha già fatto sapere al Galatarasay che non ha intenzione di riscattare l'ex Atalanta, che tornerà così in Turchia per ripartire, con tutta probabilità, verso un altro prestito.

La partenza è dunque certa, ma l'ex Dea potrebbe addirittura aver finito in anticipo la sua esperienza a Firenze. Come riporta Radio Bruno il classe 1999 potrebbe non essere convocato per la trasferta a Udine. La pubblicazione della lista di Palladino è attesa nelle prossime ore. Ci sarà da capire se Zaniolo potrà avere l'ultima chance in viola oppure no.